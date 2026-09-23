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        Haberler Gündem Politika Bahçeli’den Yavaş’ın istifasına ilişkin yayınlara tepki

        Bahçeli’den Yavaş’ın istifasına ilişkin yayınlara tepki

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin televizyon yayınlarını değerlendirdi. Bahçeli, Bengü Türk'e gönderdiği mesajda, istifa haberlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını ve ABD'deki siyasi temaslarını gölgeleyip gölgelemediğini sordu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 23:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçeli'den Yavaş yayınlarına tepki

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasının ardından televizyon kanallarında yapılan yayınlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bengü Türk’e mesaj gönderdi. Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı:

        “Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?”

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #devlet bahçeli
        #Mansur Yavaş
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