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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi ve Aile Bakanı Göktaş, 81 ilin valisiyle sosyal yardımları değerlendirdi

        İçişleri Bakanı Çiftçi ve Aile Bakanı Göktaş, 81 ilin valisiyle sosyal yardımları değerlendirdi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilin valisinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sosyal hizmet ve yardımların etkinliğini, illerdeki uygulamaları ve "İyilik Var Gönüllülük Platformu"nun işleyişini değerlendirdi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 23:54 Güncelleme:
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        Bakan Çiftçi ve Bakan Göktaş, 81 ilin valisiyle görüştü

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte 81 ilin valisinin video konferans yöntemiyle katıldığı “İl ve İlçe Vakıfları Performans Karnesi” toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Çiftçi, toplantıda ülke genelinde vatandaşlara ulaştırılan sosyal hizmet ve yardımların etkinliği ile sahadaki uygulama ve performans göstergelerinin il bazında değerlendirildiğini belirtti.

        ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

        “İyilik Var Gönüllülük Platformu”nun işleyişi ve gönüllülük süreçlerinin de ele alındığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

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        “Devletimizin şefkat elini ihtiyaç sahibi her vatandaşımıza zamanında ve etkin şekilde ulaştırmak; sosyal hizmetlerimizin niteliğini, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu ve gönüllülük çalışmalarımızı daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Bakanımıza, valilerimize ve toplantımıza katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

        GÖKTAŞ: HER BİR VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda sosyal hizmetler ile sosyal yardımların etkinliğinin il bazında değerlendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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        “İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Birlikte toplumsal dayanışmayı büyütmeye, her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ve kıymetli valilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

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        #haberler
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
        #İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
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