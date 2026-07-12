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        Haberler Gündem Bakan Göktaş, İslamabad'da temaslarda bulundu

        Bakan Göktaş, İslamabad'da temaslarda bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan, Filistin ve Somali bakanlarının yanı sıra İİT'nin üst düzey temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 18:10 Güncelleme:
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        Bakan Göktaş, İslamabad'da temaslarda bulundu

        Bakan Göktaş, İİT'ye üye ülkelerin kadından sorumlu bakanlarının katıldığı İslamabad'daki konferansta Türkiye'yi temsil etti. Göktaş, bu kapsamda bulunduğu İslamabad'da ilk olarak Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazeer Tarar ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ve sosyal hizmetler alanındaki tecrübe paylaşımı değerlendirildi.

        ​Görüşmenin ardından Bakan Göktaş ve Bakan Tarar, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını imzaladı.

        Bu işbirliğiyle, Müslüman iki ülkenin kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması ve çocukların korunması yönündeki ortak kararlılığının somut adımlarla desteklenmesi hedefleniyor.

        FİLİSTİN VE SOMALİLİ BAKANLARLA GÖRÜŞMELER

        ​Göktaş, ardından Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistinli kadınların ve çocukların durumu, yaşanan zorluklar karşısında Türkiye'nin destek mekanizmaları ve yürütülebilecek ortak projeler ele alındı.

        Daha sonra Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile görüşen Göktaş, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin bu alandaki tecrübe paylaşımının önemini vurguladı.İİT TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMELER

        ​Bakan Göktaş, ayrıca İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatının yeni İcra Direktörü Sarah Alshoura ile bir araya gelerek, İslam dünyasında kadınların güçlenmesi, küresel düzeyde yürütülecek faaliyetler ve yeni dönemde atılacak ortak adımları değerlendirdi.

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