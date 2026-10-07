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        Bakan Göktaş'tan 'özel bakım merkezleri' paylaşımı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği"ne ilişkin, "Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 03:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Göktaş'tan 'özel bakım merkezleri' paylaşımı

        Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

        Bakan Göktaş, yönetmeliğe ilişkin şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, 81 ilimizde hizmet sunan özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödeme süreçlerinden yerleştirme işlemlerine kadar mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getiriyoruz. Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Yeni yönetmeliğimiz ülkemize, ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Mahinur Özdemir Göktaş
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #haberler
        #Resmi Gazete
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