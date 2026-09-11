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        Haberler Gündem Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemede bulundu

        Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemede bulundu

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 20:05 Güncelleme:
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        Bakan Güler, inceleme ve denetlemede bulundu

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel tarafından askeri törenle karşılandı.

        Ziyarette Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran eşlik etti.

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        #Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
        #haberler
        #MSB
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