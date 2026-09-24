Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Şimşek’ten “yalan haber” açıklaması

        Bakan Şimşek’ten “yalan haber” açıklaması

        Bakan Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarına ilişkin yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, vatandaşlara resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeme çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 21:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'İstifa iddiaları yalandır'
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı ve kendisi hakkında bir süredir “yalan haberlerle” gündem oluşturulmaya çalışıldığını belirterek açıklama yaptı.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin önceliğinin ülkeye hizmet etmek olduğunu ifade ederek, ekonomi programının hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        “PROGRAMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

        Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplinini sağlamak ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlı olduklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başından beri destek verdiği ekonomi programının daha da güçlendirileceğini ifade eden Şimşek, programın hedeflerine ulaşmasıyla vatandaşların refahının kalıcı olarak artacağını söyledi.

        “DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN”

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara ekonomi politikalarıyla ilgili yalnızca yetkili kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

        Şimşek, “Üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mehmet şimşek
        #şimşek istifa haberi
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        Netanyahu BM'de protesto edildi
        "Buradaki işim bitmedi!"
        "Buradaki işim bitmedi!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu!
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        2 özel jet ve lüks yata el konuldu
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Eylül 2026 haberleri
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Sonbahar geliyor: Yağışlı günler kapıda
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Şi Cinping'ten cepheleşme yerine iş birliği mesajı
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Filistin lideri Abbas, BM'ye 'uzaktan' hitap etti
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Kozinoğlu dosyasında yeni şüpheli gelişmesi
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pusula patronu Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        Fon soruşturmasında 69 şüpheli hakkında adli işlem
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        1 haftada 456 milyar lira eridi
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Levent İnanır'a bir şok daha!
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Bahçeli'den BM mesajı: Ertelenemez düzeyde
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Ucuz göz kapağı ameliyatı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi
        Vlahovic, Serenay'ı beğendi