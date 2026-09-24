Bakan Şimşek’ten “yalan haber” açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programı ve kendisi hakkında bir süredir “yalan haberlerle” gündem oluşturulmaya çalışıldığını belirterek açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin önceliğinin ülkeye hizmet etmek olduğunu ifade ederek, ekonomi programının hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“PROGRAMIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplinini sağlamak ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başından beri destek verdiği ekonomi programının daha da güçlendirileceğini ifade eden Şimşek, programın hedeflerine ulaşmasıyla vatandaşların refahının kalıcı olarak artacağını söyledi.

“DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara ekonomi politikalarıyla ilgili yalnızca yetkili kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

Şimşek, “Üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız” ifadelerini kullandı.