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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin: Sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok, soru havuzu yeni müfredata göre olacak

        Bakan Tekin: Sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok, soru havuzu yeni müfredata göre olacak

        Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an ne bizim gündemimizde, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        Bakan Tekin'den sınav sistemi değişikliği açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği (GDD) tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu’na (BDF’26) katıldı.

        Sınav sistemindeki değişiklik iddialarına ilişkin konuşan Bakan Tekin, "Şu an gündemimizde ne bizim, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Yani ne liselere geçiş, ne üniversiteye geçiş için ama ne değişmesi lazım? Hem liselere geçiş hem üniversiteye geçiş sınavlar müfredattan olduğuna göre, eski müfredata göre olan soruların önümüzdeki yıldan itibaren artık bir esprisi kalmayacak" dedi.

        Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki yıl, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak. Öyle olmak zorunda zaten. Mesela diyelim ki bir konu ortaöğretim lise müfredatından çıkartıldıysa ondan soru sormayacağız demektir. Yapacağımız değişiklik sadece bu. Birileri 'sınav sistemini şöyle değiştiriyorlar, böyle değiştiriyorlar' diye bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar sağda solda. Ben görünce ben de şaşırıyorum nereden çıkartıyorlar bunları. Öyle bir şey yok. Sınavla ilgili hiçbir değişiklik şu an gündemimizde yok."

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