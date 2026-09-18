Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de camiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

        Balıkesir'de camiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde yatsı namazının ardından camiden çıkarak evine gittiği sırada uğradığı silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 22:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Camiden çıktı evine giderken silahlı saldırıda öldürüldü

        Olay, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan N.A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Yaşanan olayda N.A.’nın sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        N.A.’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #silahlı saldırı
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fahiş fiyat soruşturmasında 40 tutuklama
        Fahiş fiyat soruşturmasında 40 tutuklama
        Köylülerin yardımı ile kurtarıldılar
        Köylülerin yardımı ile kurtarıldılar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Küçükçekmece'de bina çöktü: 2 yaralı
        Küçükçekmece'de bina çöktü: 2 yaralı
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        İBB'de 29 şüpheli hakkında ek iddianame
        İBB'de 29 şüpheli hakkında ek iddianame
        Zinedine Zidane'dan N'Golo Kante'ye şok!
        Zinedine Zidane'dan N'Golo Kante'ye şok!
        Batman’da aile katliamı: Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, yaşamına son verdi
        Batman’da aile katliamı: Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, yaşamına son verdi
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu