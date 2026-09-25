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        Balkonda çay içerken düştü

        Aksaray'da 5'inci katın balkonundan düşen 49 yaşındaki Erol Baysal ağır yaralandı. İki çocuk babası Baysal, hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Balkonda çay içerken düştü

        Aksaray'da Erol Baysal (49), teyzesi Hatice Geneli’nin (75) 5’inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralandı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi’ndeki 7 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Erol Baysak, annesi Hibet Baysak ile teyzesi Hatice Geneli’yi ziyaret gitti. Erol Baysak, balkonda çay içerken dengesine kaybedip 5’inci katın balkonundan aşağı düştü. Durumu fark eden esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Baysak Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Baysal’ın teyzesi Hatice Geneli, “Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da ‘çayı balkonda içeceğim’ dedi. Çok üzüldüm 2 tane çocuğu var.” dedi. Polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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