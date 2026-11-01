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        Bariyere çarptı! Feci kazada can kaybı!

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Bariyere çarptı! Feci kazada can kaybı!
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Anıl Can Doğan idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü Anıl Can Doğan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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