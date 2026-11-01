Bariyere çarptı! Feci kazada can kaybı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Anıl Can Doğan idaresindeki otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Anıl Can Doğan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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