Bariyere çarptı! Feci kazada can kaybı!

O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, tekel bayisine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu işletmeci tarafından istismara maruz kaldı. Tepki çeken anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.(İHA)