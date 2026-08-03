Bariyerlere çarptı, facia yaşandı!
İzmir'de meydana gelen motosiklet kazasında facia yaşandı. Olayda bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:26 Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü öldü, yolcu yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Ali Özen idaresindeki motosiklet Anadolu Caddesi'nde bariyere çarptı.
Kazada sürücü Özen ile motosikletteki M.Y. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Özen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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