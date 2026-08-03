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        Bariyerlere çarptı, facia yaşandı!

        İzmir'de meydana gelen motosiklet kazasında facia yaşandı. Olayda bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Bariyerlere çarptı, facia yaşandı!
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        İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü öldü, yolcu yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Ali Özen idaresindeki motosiklet Anadolu Caddesi'nde bariyere çarptı.

        Kazada sürücü Özen ile motosikletteki M.Y. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Özen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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