ABD ve İsrail'in İran'a karşı hazırlık yaptığı iddiaları üzerine Tahran'dan gelen sert uyarıları mercek altına alıyoruz. Orta Doğu'daki bu kritik süreçte yaşananların perde arkasını anlamak isteyenler için bölgedeki son durumu detaylandırıyoruz.Siyasetten spora, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıka... Daha Fazla Göster

ABD ve İsrail'in İran'a karşı hazırlık yaptığı iddiaları üzerine Tahran'dan gelen sert uyarıları mercek altına alıyoruz. Orta Doğu'daki bu kritik süreçte yaşananların perde arkasını anlamak isteyenler için bölgedeki son durumu detaylandırıyoruz.Siyasetten spora, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan başlıkları bu bültende bulabilirsiniz. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yeni saldırı hazırlığında olduğu iddialarının bölge üzerindeki etkilerini ve Tahran'ın yanıtlarını kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz Daha Az Göster