İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresini tamamen kaplayan sis havadan görüntülendi
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 08:41 Güncelleme:
İstanbul'da sabah saatlerinde oluşan sis, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevresinde etkili oldu.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis İstanbul Boğazı’nda görüntülendi.
İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Sis, İstanbul Boğazı’nda etkili olurken, görüş mesafesi azaldı. Yüksek kesimlerde etkili olan sis, boğaz boyunca da görüldü.
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