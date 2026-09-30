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        Haberler Gündem Güncel Bartın'da büyü bozma vaadiyle 794 bin TL dolandırıldı

        Bartın'da büyü bozma vaadiyle 794 bin TL dolandırıldı

        Bartın'da bir kişi, yapılan büyüyü bozma iddiasıyla 794 bin 750 TL dolandırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğeri de işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Büyü bozma vaadiyle 794 bin TL dolandırıldı

        Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek "büyü yapıldığı, adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği" söylemleriyle haksız menfaat temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Savcılığa müracaat eden N.T. (53), N.K. (57) isimli şahsın kendisine büyü yapıldığını, bu durumun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini söylediğini belirterek, 794 bin 750 TL dolandırıldığını bildirdi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan N.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. N.K.'nın elde edilen paranın 524 bin lirasını C.K. (42) isimli şahsa gönderdiği tespit edilirken, Bartın'da bulunan C.K.’nin ikametine de baskın düzenlendi. C.K'nin evinde yapılan aramada üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kâğıtlar ile 3 adet bilgisayar ve 4 adet cep telefonu ele geçirilirken, N.K'nin evinde ise 1 adet cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan C.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan N.K'nin ise işlemleri sonrası Kayseri'deki adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek haksız menfaat temin etmeye yönelik eylemlere ilişkin soruşturmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

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        #bartın
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