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        Haberler Gündem Başakşehir'de İSKİ'nin isale hattındaki boru patladı: Caddeyi su bastı, yol çöktü

        Başakşehir'de İSKİ'nin isale hattındaki boru patladı: Caddeyi su bastı, yol çöktü

        Başakşehir'de İSKİ'ye ait ana isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle yol çöktü. Patlayan borudan akan su, çevredeki cadde ve sokaklar ile bir oyun parkını bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 17:53 Güncelleme:
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        Boru patladı: Caddeyi su bastı, yol çöktü

        Başakşehir'deki olay, saat 15.00 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.

        İddiaya göre, İSKİ'ye ait ana isale hattındaki boru bilinmeyen bir nedenle patladı.

        Borudan akan su nedeniyle yolda çökme oluşurken, çevredeki cadde ve sokaklar ile bir oyun parkını su bastı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, belediye ve İSKİ ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri güvenlik amacıyla bazı yolları trafiğe kapatırken, ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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        #Başakşehir
        #haberler
        #İSKİ
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