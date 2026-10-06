Başsavcılıktan Emre Tezmen ve Erdin Özel hakkındaki haberlere ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında bazı sanal medya platformlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:25 Güncelleme:
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda 'Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş.' şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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