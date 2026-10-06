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        Haberler Gündem Başsavcılıktan Emre Tezmen ve Erdin Özel hakkındaki haberlere ilişkin açıklama

        Başsavcılıktan Emre Tezmen ve Erdin Özel hakkındaki haberlere ilişkin açıklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında bazı sanal medya platformlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:25 Güncelleme:
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        Başsavcılıktan Tera açıklaması

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda 'Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel'in 14 milyar lirayı şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurmuş.' şeklindeki haber içeriklerinin gerçeği yansıtmadığı ve Başsavcılığımıza bu yönde bir müracaatının olmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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