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        Haberler Gündem Güncel Belgesiz Afrika gri papağanı satışına 30 bin TL ceza

        Belgesiz Afrika gri papağanı satışına 30 bin TL ceza

        Aksaray'da ticareti özel izinle yapılan tropik kuşları yasa dışı yollarla satmaya çalıştığı tespit edilen kişi suçüstü yakalandı. İki Afrika gri papağanına el konulurken, R.A.'ya 30 bin lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Belgesiz papağan satışına 30 bin TL ceza
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        Aksaray Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izinle yapılan 2 Afrika gri papağanının otelde satılacağı ihbarı aldı.

        Ekipler, tropikal bölgelerde yaşayan kuşları yasa dışı yollarla Aksaray'a getiren ve bir otelde satmak için müşteri bekleyen R.A.'ya polis ekipleriyle birlikte baskın yaptı.

        Ekiplerin el koyduğu 2 Afrika gri papağanı Konya Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. R.A.'ya ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 30 bin lira para cezası uygulandı.

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