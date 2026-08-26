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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beykoz'da denize giren kişi boğuldu

        Beykoz'da denize giren kişi boğuldu

        İstanbul Beykoz'da serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan adamın cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 01:42 Güncelleme:
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        Beykoz'da denize giren kişi boğuldu
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        Beykoz ilçesindeki Riva Galera Koyu'nda öğle saatlerinde yüzen Nizamettin Suiçmez (55) bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmaları sonucu, talihsiz adamın cansız bedeni bulundu. Suiçmez'in cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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