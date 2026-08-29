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        Haberler Gündem İstanbul Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

        Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

        İstanbul'un Beykoz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        Otomobil kaldırıma çıktı: 6 yaralı

        İstanbul’un Beykoz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GZ 2127 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

        5 YAYAYA ÇARPTI

        Kaldırımda bulunan 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dış bölümündeki dolaba çarparak durabildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        FOTO: DHA

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        #beykoz
        #trafik kazası
        #haberler
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