Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GZ 2127 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

5 YAYAYA ÇARPTI

Kaldırımda bulunan 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dış bölümündeki dolaba çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTO: DHA