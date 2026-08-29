Beykoz’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 19:07 Güncelleme:
İstanbul’un Beykoz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GZ 2127 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
5 YAYAYA ÇARPTI
Kaldırımda bulunan 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dış bölümündeki dolaba çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
FOTO: DHA
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