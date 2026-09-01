Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Beylikdüzü açıklarında arızalanan teknedeki üç kişi kurtarıldı

        Beylikdüzü açıklarında arızalanan teknedeki üç kişi kurtarıldı

        Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 22:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beylikdüzü'nde sürüklenen tekne kurtarıldı

        Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina’ya güvenli şekilde ulaştırıldığı belirtildi.

        Teknedeki 3 kişinin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmazken, ekiplerin müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beylikdüzü
        #sürüklenen tekne
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüştü
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        İdris Naim Şahin ifade verdi
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?