Beylikdüzü açıklarında arızalanan teknedeki üç kişi kurtarıldı
Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çekildi
Giriş: 01 Eylül 2026 - 22:50 Güncelleme:
Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Beylikdüzü Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 8,5 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek West İstanbul Marina’ya güvenli şekilde ulaştırıldığı belirtildi.
Teknedeki 3 kişinin sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir bilgi paylaşılmazken, ekiplerin müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçildi.
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