Beyoğlu'nda camide döviz hırsızlığı: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de Kocatepe Mahallesi'ndeki bir cami içerisinde hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma yaptı.

İncelemelerde, bir kişiye ait çantanın içerisinde bulunan 5 bin avro, 3 bin ABD doları ve 5 bin Suudi riyalinin çalındığı belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

AA'nın haberine göre, polis ekiplerince 24 farklı iş yerinden 620 dakikalık kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlik bilgileri tespit edilen E.Ş. (41), Esenler'deki evinde operasyonla yakalandı.

Şüphelinin evindeki aramada 2 avro, 190 Suudi riyali, 14 bin 200 TL, 2 cep telefonu, 1 akıllı saat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Ekipler, ele geçirilen ruhsatsız tabancanın sahibi Y.B'yi de (45) evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ş. tutuklandı, Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafları AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.