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        Haberler Gündem Güvenlik Beyoğlu'nda denetim: 20 işletme kapatıldı, 11 kişi yakalandı

        Beyoğlu'nda denetim: 20 işletme kapatıldı, 11 kişi yakalandı

        İstanbul Beyoğlu'nda dilencilik, hanutçuluk, izinsiz otoparkçılık ve eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Eğlence mekanlarına yönelik çalışmalarda ise 20 işletme kapatıldı, 725 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 07:01 Güncelleme:
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        Beyoğlu'nda denetim: 20 işletme kapatıldı

        Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde denetim yaptı. dilencilik, çocukların dilendirilmesi, turistlere yönelik ısrarcı satış ve hanutçuluk ile izinsiz otoparkçılık faaliyetleri belirlendi. Sokak ve kaldırımları işgal eden, gürültüye neden olan ve kamu düzenini olumsuz etkileyen eğlence mekanları da kontrol edildi.

        20 İŞLETME KAPATILDI, 11 KİŞİ YAKALANDI

        DHA'nın haberine göre denetimlerde dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişiye idari işlem uygulanırken, dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

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        Hanutçuluk yaptığı belirlenen 35 kişiye idari işlem uygulandı ve bu bu kişilerle bağlantılı 10 iş yeri hakkında kapatma işlemi gerçekleştirildi.

        Yasal yetkisi olmadan park yeri göstererek vatandaşlardan ücret talep ettiği belirlenen 5 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Uygulama kapsamında 25 alkollü işletme denetlendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 10 iş yeri hakkında kapatma işlemi gerçekleştirildi. Vergi denetim ekiplerinin kontrollerinde ise mevzuata aykırılık belirlenen eğlence mekanlarına toplam 725 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde 610 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

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