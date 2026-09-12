Bilal Erdoğan, Türkiye’nin gönüllülük alanındaki rolüne dikkat çekti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı" tanıtımında yaptığı konuşmada, iyiliğin yaygınlaştırılması ve gönüllülük çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirastan gelen değerleri dünyaya tanıtmada iyilik alanında da öncü olması gerektiğini belirterek, "Türkiye iyilik alanında da mirasımızdan, ecdadımızdan, inancımızdan getirdiğimiz güzellikleri dünyaya tanıtmada öncü olur, örnek olur" dedi.

Programa Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

"İYİLİĞİN DE REKLAMINI YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Dünyada kötülüklerin daha görünür hale geldiğini belirten Erdoğan, iyiliğin de daha fazla anlatılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Kötülüğün bu denli reklamının olduğu bir zamanda biraz da iyiliğin reklamını yapmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Gönüllülük çalışmalarının kurumsallaşmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, vakıf ve derneklerin bu alandaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"DÜNYADA KÖTÜLÜK BÜYÜYOR"

İyilik hareketlerinin dijital platformlarla daha geniş kitlelere ulaştırılabileceğini ifade eden Erdoğan, "Dünyada kötülük büyüyor, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim kötülüğe alan kapatmaya ihtiyacımız var" dedi.

"İyilik Var" hareketinin gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinde karşılık bulmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, yapılan iyiliklerin dalga dalga yayılmasını amaçladıklarını söyledi.

Erdoğan, gönüllülük kültürünün gelişmesiyle Türkiye’nin hem kendi toplumunda hem de dünyada örnek bir model oluşturabileceğini ifade etti.

"GÖNÜLLÜLÜK YASASINI ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye’de gönüllülüğün desteklenmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Erdoğan, gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve gerektiğinde ödüllendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Gönüllülüğün gözetilmesine ihtiyacımız var. Gönüllülüğün bir şekilde ödüllendirilmesinin gerektiği yerlerde ödüllendirilmesine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"İyilik Var" hareketinin portalı ve dijital uygulamasıyla gençlerin kolay şekilde gönüllülük faaliyetlerine katılabilmesinin hedeflendiğini belirten Erdoğan, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.