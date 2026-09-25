Bisikletliler Kadıköy'de buluşacak

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kadıköy Belediyesi ile Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenecek bisiklet turu, 27 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kalamış Atatürk Parkı'ndan saat 10.00’da başlayacak tur, aynı noktada sona erecek. Etkinliğin startını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Almanya Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger birlikte verecek.

Her yaştan katılımcıya açık olan etkinlik, "Şehir Senin, Pedal Çevir" sloganıyla 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Bisikletliler, sahil şeridinden ilerleyerek Ahmet Mithat Efendi Caddesi'ne çıkacak; Çetin Emeç Bulvarı üzerinden devam ederek Bostancı'ya gelmeden Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak'tan Bağdat Caddesi'ne ulaşacak. Tur, başlangıç noktası olan Kalamış Atatürk Parkı'nda sona erecek.