Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bisikletliler Kadıköy'de "Şehir Senin, Pedal Çevir" etkinliğinde buluşacak

        Bisikletliler Kadıköy'de "Şehir Senin, Pedal Çevir" etkinliğinde buluşacak

        Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenecek "Şehir Senin, Pedal Çevir" etkinliğinde bisikletliler 27 Eylül'de Kadıköy'de buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 13:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bisikletliler Kadıköy'de buluşacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kadıköy Belediyesi ile Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenecek bisiklet turu, 27 Eylül Pazar günü yapılacak.

        Kalamış Atatürk Parkı'ndan saat 10.00’da başlayacak tur, aynı noktada sona erecek. Etkinliğin startını Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Almanya Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger birlikte verecek.

        Her yaştan katılımcıya açık olan etkinlik, "Şehir Senin, Pedal Çevir" sloganıyla 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Bisikletliler, sahil şeridinden ilerleyerek Ahmet Mithat Efendi Caddesi'ne çıkacak; Çetin Emeç Bulvarı üzerinden devam ederek Bostancı'ya gelmeden Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak'tan Bağdat Caddesi'ne ulaşacak. Tur, başlangıç noktası olan Kalamış Atatürk Parkı'nda sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul haberleri
        #bisiklet
        #Kadıköy Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        101 milyon kimlik verisiyle ilgili flaş gelişme
        101 milyon kimlik verisiyle ilgili flaş gelişme
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        İran: Olası saldırıda farklı silahlar kullanacağız
        İran: Olası saldırıda farklı silahlar kullanacağız
        İsrail basınından Netanyahu'ya: Vizyondan yoksun
        İsrail basınından Netanyahu'ya: Vizyondan yoksun
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Odanın içindeki havuzda ölü bulundu! Kaplıcada feci olay
        Odanın içindeki havuzda ölü bulundu! Kaplıcada feci olay
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Deniz Baysal'dan 'Yurtçu' hamlesi
        Deniz Baysal'dan 'Yurtçu' hamlesi
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        Çifte ölümde sır çözüldü
        Çifte ölümde sır çözüldü
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        350 gram doğmuştu! Rüzgar bebek 240 gün sonra yaşam mücadelesini kazandı
        350 gram doğmuştu! Rüzgar bebek 240 gün sonra yaşam mücadelesini kazandı
        Milliler, Fransa karşısında!
        Milliler, Fransa karşısında!
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"
        "Türkiye ile ilişkilerimize stratejik derinlik kattık"
        "Türkiye ile ilişkilerimize stratejik derinlik kattık"