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        Haberler Gündem Çevre Bodrum'da deniz kirliliği: Soruşturma başlatıldı

        Bodrum'da deniz kirliliği: Soruşturma başlatıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde denizde görülen sintine kirliliği üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Bodrum'da deniz kirliliğine soruşturma
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        Muğla'nın Bodrum İçmeler mevkisinde, dün denize girenler, su yüzeyinde oluşan köpüklenme ve sintine atıkları nedeniyle denizin renginin değiştiğini fark etti.

        Denizden çıkan kişiler, olayla ilgili ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, açıkta demirli teknelerin sintinelerini mevzuata uygun şekilde boşaltıp boşaltmadıkları araştırılırken, yarımada genelindeki tüm tekneler ile kooperatifler de denetime alındı.

        Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, "Evrakta sahtecilik", "Dolandırıcılık" ve "Çevrenin kasten kirletilmesi" suçları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.

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        #muğla haberleri
        #BODRUM
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