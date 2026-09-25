Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum ilçesi Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 6 su tankeri, 1 dozer, 90 personel ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki gönüllüler de destek veriyor.