Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Boğazda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar!

        Boğazda sörf yaparken fırtınaya yakalandılar!

        Milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yaptı. Yağmur ve sert rüzgara yakalanan Beğeç ve ekibinin o anları adeta görsel şölen oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Boğazda sörfte fırtınaya yakalandılar!

        Milli sporcu, su sporları eğitmeni ve kulüp işletmecisi Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yaptı.

        İHA'nın haberine göre yağmur ve sert rüzgara yakalanan Beğeç ve ekibinin o anları adeta görsel şölen oluşturdu.

        Beğeç, yaşadığı deneyime ilişkin, "Bir tarafta Boğaz’ın hırçın rüzgarı ve dalgaları, diğer tarafta suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde ilerliyorsunuz. Gerçekten insanın yaşadığını hissettiği anlardan biri. İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz" dedi.

        İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç ve ekibi fırtınanın tam ortasında suya açıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yapan sporcular, yağmur ve sert rüzgara rağmen Boğaz’ın dalgaları üzerinde adeta uçarcasına ilerledi. İstanbul Boğazı’nın en güçlü akıntılarının ve rüzgarının hissedildiği noktalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gerçekleştirilen sürüş, hem sporcuların tecrübesini hem de elektrikli sörfün zorlu hava koşullarındaki performansını gözler önüne serdi. Tüm güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen sürüşte yağmur, sert rüzgar ve dalgalar görsel bir şölen oluştururken, sporcular ise Boğaz’ın zorlu şartlarında kontrollü şekilde ilerlemeyi başardı.

        "İNANILMAZ BİR ADRENALİN"

        Milli sporcu, su sporları eğitmeni ve kulüp işletmecisi Oğuz Kaan Beğeç, yaşadığı deneyimi anlatarak, "Milli sporcuyum, aynı zamanda su sporları eğitmeniyim ve bir kulüp işletiyorum. Günün sonunda işim de hayatım da suyun içinde geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaz’da etkili olan fırtına sırasında tüm güvenlik hazırlıklarımızı tamamlayarak suya çıktık. Yaklaşık 4-5 yıldır elektrikli sörf kullanıyorum ve Boğaz’da yaz kış birçok kez sürüş yaptım ancak bu kadar sert hava şartlarında dalga ve akıntının tam ortasında süzülmek benim için de ilk kez yaşadığım bambaşka bir deneyim oldu. Bir tarafta Boğaz’ın hırçın rüzgarı ve dalgaları, diğer tarafta suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde ilerliyorsunuz. Gerçekten insanın yaşadığını hissettiği anlardan biri. İnanılmaz bir adrenalin ve tarif edilmesi zor bir özgürlük hissi yaşıyorsunuz. Kulübümüzde e-foil, SUP, kano ve jetsurf branşlarında sıfırdan başlayanlara birebir eğitim veriyoruz. Bu hissi yaşamak isteyen herkesi güvenli bir şekilde suyun üzerinde uçma deneyimiyle tanıştırıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 26 Temmuz 2026 (Kumar Neden Küresel Bir Sorun?)

        Kumar neden küresel bir sorun? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Prof. Dr. Merih Altıntaş ve Yasemin Akyol Başar yanıtladı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        14 ilde operasyon: 382 gözaltı
        14 ilde operasyon: 382 gözaltı
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Sınav ve atama sonuçlarında yeni dönem
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Eski karısına 10 el ateş etti, 'kazara' oldu dedi!
        Eski karısına 10 el ateş etti, 'kazara' oldu dedi!
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        Karadağ, Türkiye'ye vize uygulayacak
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Tehlike altındalar!
        Tehlike altındalar!
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Evdeki botoksa istenen ceza belli oldu!
        Evdeki botoksa istenen ceza belli oldu!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Sosyal medyanın yeni gözdesi: Fas ruju!
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        Yoğun bakıma alındı... Otizmli kız çocuğuna komşu şiddeti!
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Sekizinci kez ameliyat olacak
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Doktorlar emeklilikte adalet bekliyor
        Aidiyetin zaferi
        Aidiyetin zaferi
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        Yağmur, rüzgar ve sıcaklık açıklamaları
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        "Netanyahu ülkeden gizlice ayrıldı"
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı
        ABD Kongresi'ne Infantino çağrısı