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        Haberler Gündem BUDO'da bazı seferler iptal

        BUDO'da bazı seferler iptal

        Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 03:01 Güncelleme:
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        BUDO'da bazı seferler iptal

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 13.00'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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        #budo
        #haberler
        #Bursa Deniz Otobüsleri
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