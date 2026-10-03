BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları iptali
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Giriş: 03 Ekim 2026 - 17:14 Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
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