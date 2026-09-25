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        Haberler Gündem Güncel Burdur'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

        Burdur'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

        Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 18:03 Güncelleme:
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        Burdur'da hayvan pazarı kapatıldı
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        Burdur Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla geçici olarak kapatıldı.

        Burdur Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ve hayvan üreticilerinin sağlığı açısından alınan tedbir kapsamında canlı hayvan pazarının ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği bildirildi.

        Açıklamada, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan tedbirlerin sürdürüleceği belirtilirken, hayvan pazarının yeniden faaliyete geçeceği tarihin ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

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        #şap hastalığı
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