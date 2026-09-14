Bursa'da hatalı sollama yapan TIR, motosiklete çarptı: 2 ölü

Bursa'da, Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde, hatalı sollama yaptığı iddia edilen R.Ö'nün kullandığı TIR ile karşı yönden gelen Remzi M. (18) idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

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MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Yusuf E. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Öte yandan, TIR şoförünün alkollü olduğu ve kazadan önce ilçe merkezinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.