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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Bursa'nın merkez ilçelerinden Yıldırım'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 07:01 Güncelleme:
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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        Bursa Yıldırım'da Sema M. yönetimindeki otomobil, Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda Mustafa M. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Sema M. ile araçlarda bulunan Belenay B, Sıla U, Ela B, Nihat M, Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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