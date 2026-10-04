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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Bursa'da motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sepetli vinç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Derviş (21) öldü, beraberindeki Mustafa Can Ö. ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 03:57 Güncelleme:
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        Motosiklet ile sepetli vinç çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler kavşağında meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Kemal Derviş yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak’tan çıkan Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 sepetli vinç ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, vincin üzerine düşerken, beraberindeki arkadaşı Mustafa Can Ö. ise yola savruldu.

        İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Mustafa Can Ö.’nün ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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        Vinç şoförü Burhan Ö.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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