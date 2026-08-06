Bursa'da orman yangını
Uludağ'da yol kenarında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 18:47 Güncelleme:
Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ'ın Soğukpınar mevkisindeki yol kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 3 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı ve 60 kişilik personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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