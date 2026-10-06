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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

        Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 06:45 Güncelleme:
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        Bursa'da ölümlü kaza

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkisinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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