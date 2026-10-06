Bursa'da otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Giriş: 06 Ekim 2026 - 06:45 Güncelleme:
Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkisinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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