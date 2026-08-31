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        Yakıtı biten otomobiline yakıt doldururken can verdi!

        Bursa'da yaşanan feci kazada, yakıtı biten otomobil sürücüsü aracına yakıt doldurduğu sırada, arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Aracına yakıt doldururken can verdi!

        Bursa'da yakıtı biten otomobil sürücüsü, aracına yakıt doldurduğu sırada arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kale Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Turan Reşber, yakıtı bitince aracını sağ şeride çekti.

        İddiaya göre, güvenlik tedbiri almadan aracına yakıt dolumu yaparken, Halit T. idaresindeki kamyonet Reşber'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turan Reşber, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Turan Reşber, yapılan ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşber, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Bursa
        #Kestel
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