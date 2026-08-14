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        Haberler Gündem Dünyanın işgücü potansiyeli en yüksek ülkeleri

        Dünyanın işgücü potansiyeli en yüksek ülkeleri

        Çalışma çağındaki nüfus, bir ülkede 15-64 yaş aralığında bulunan hem ekonomik olarak aktif hem de pasif kişilerin toplam nüfus içindeki payını ifade eder. Bu oranın yüksek olması, ülkelere geniş bir potansiyel işgücü havuzu sağlar ama doğrudan yüksek istihdam veya işgücüne katılımı anlamına gelmez. İşte Worldostats'ın 2025 verilerine göre, çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payının en yüksek olduğu 15 ülke

        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Çalışma çağındaki nüfusun en yüksek olduğu ülkeler
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        #Çalışma çağındaki nüfus
        #işgücü
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