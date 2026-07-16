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        Haberler Gündem 3. Sayfa Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

        Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde camideki yardım kutusunun kilitlerini kaldırım taşıyla kıran şüpheli, yaklaşık 100 bin TL'yi çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 18:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Camideki yardım kutusundan 100 bin TL çaldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Yokuşlar Camii'nde saat 07 sıralarında meydana gelen olayda, camiye giren şüpheli, ayakkabılarını ayakkabılığa bıraktıktan sonra içeride bir süre dolaştı.

        Yardım kutusunu gören şüpheli, önce kutunun üzerindeki kilitleri açmaya çalıştı. Kutuyu açmayı başaramayan şüpheli camiden çıkarak sokaktan kaldırım taşı aldı. Taşla yeniden camiye giren şüpheli, yaklaşık 15 dakika boyunca yardım kutusunun kilitlerine vurarak kırdı.

        Kutuda bulunan ve iki aylık bağışlardan oluştuğu belirtilen yaklaşık 100 bin TL'yi, camide bulduğu bir poşete dolduran şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı.

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        Bir süre sonra camiye gelen imam ve dernek yöneticileri, yardım kutusunun kırıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelerken, olay yeri inceleme ekipleri de delil çalışması yaptı. Olay anı ise caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren Yokuşlar Camii Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldırım, "Kuran kursu yaptırıyoruz. Geçen yıldan kalan 74 bin liralık borçlarımız vardı. 74 bin liralık çek kestirdik. Bu parayı ödemek için kutuyu iki aydır açmamıştık. Sabah saatlerinde yaşanan hırsızlıkta hepsi gitmiş. Çok zor durumda kaldık. Çeki aldığımız insanla aramız açıldı. Aramızın açıldığı adama da bize bir daha yardım et diyemeyiz. Onun için bu olay bizi zor duruma düşürdü" dedi.

        Polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

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