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        Çankırı'da tütünle mücadeleye İstanbul'daki "Sanki Yedim Camisi" ilham oldu

        Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul'daki "Sanki Yedim Camisi"nin hikayesinden esinlenerek hayata geçirdiği "Sanki içtim" kampanyasıyla vatandaşların sigarayı bırakmalarına destek olmayı amaçlıyor. Belirli bir süre sigara kullanmadıkları tespit edilen katılımcılara ise yıl sonunda çeşitli hediyeler verilmesi planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        Çankırı'daki kampanyaya "Sanki Yedim Camisi" ilham oldu
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        Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, tütünle mücadele için İstanbul'daki "Sanki Yedim Camisi"nin hikayesinden esinlenerek "Sanki içtim" kampanyasını hayata geçirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde başlatılan kampanya kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirli noktalara "Sanki içtim" kutuları yerleştirildi.

        Sigarayı bırakmaya karar veren vatandaşlardan "Sanki içtim" diyerek sigara paketlerini bu kutulara atmaları ve hazırlanan afişlerdeki karekodu okutarak kampanyaya başvuruda bulunmaları isteniyor. Kampanyaya katılanlar, daha sonra sigara bırakma polikliniklerine yönlendirilerek uzmanlardan destek alabiliyor. Belirli bir süre sigara kullanmadıkları tespit edilen katılımcılara ise yıl sonunda çeşitli hediyeler verilmesi planlanıyor.

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        İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşanan ölümlerin azaltılması amacıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kampanyanın isminin İstanbul'daki "Sanki Yedim Camisi"nin hikayesinden esinlenilerek belirlendiğine işaret eden Bulut, caminin almak istediği şeylerden "sanki yedim" diyerek vazgeçip parasını biriktiren bir kişinin yıllar süren tasarrufuyla yaptırıldığını belirtti.

        Bulut, bu düşünceyi sigarayla mücadeleye uyarladıklarını aktararak, "Vatandaşlarımızın 'Sanki içtim' diyerek sigara paketlerini kutulara atmasını istiyoruz. Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın sigara içme davranışını ve sigara içme güdüsünü erteleyebileceklerini öngörüyoruz" dedi.

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        Kampanya için hazırlanan kutuların Çankırı'nın 12 ilçesinde de bulunduğunu ifade eden Bulut, toplum sağlığı merkezleri ile Çankırı Valiliğinde vatandaşların erişimine sunulduğunu anlattı. Halk Sağlığı Haftası gibi özel günlerde kutuları meydanlara, cami bahçelerine, parklara ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlara​​​​​​​ da taşıdıklarını dile getiren Bulut, "Gerçekten sigarayı bırakmış, bunu sürdürmekte kararlı vatandaşlarımıza sürpriz hediyeler vereceğiz. Tabii en önemli hediye, sağlıkları. Hem kendilerinin hem de ailelerinin ve çocuklarının sağlığı onlara verilecek en güzel hediye aslında" diye konuştu.

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        Bulut, kampanyanın yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayarak, bugüne kadar 30'a yakın kişinin bu kapsamda kendilerine başvurduğunu söyledi. Sigara bırakmak isteyenlerin Sağlık Bakanlığına bağlı sigara bırakma polikliniklerinden destek alabileceğinin altını çizen Bulut, şunları kaydetti: "Sigara bırakma polikliniklerinden veya ALO 171'den vatandaşlarımız randevu alabilir. Sigara bırakmayla alakalı ilaçlarımız ücretsiz olarak vatandaşlarımıza verilmektedir. Vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya ve sigara bırakma polikliniklerine davet ediyoruz."

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        #Çankırı Haberleri
        #bağımlılık
        #sanki yedim camisi
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