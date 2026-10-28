Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Tugay ziyarete ilişkin, "İzmir'de yapacağımız öncelikli çalışmalar ve yapılacak yatırımlar konusunda kıymetli görüşlerini bizimle paylaşan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza nazik kabulleri, ve ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi
Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:38 Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.
Tugay, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettik. İzmir’de yapacağımız öncelikli çalışmalar ve yapılacak yatırımlar konusunda kıymetli görüşlerini bizimle paylaşan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza nazik kabulleri, ve ilgileri için teşekkür ediyorum."
*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.
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