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        Haberler Gündem Politika Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaret

        Cemil Tugay'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaret

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Tugay ziyarete ilişkin, "İzmir'de yapacağımız öncelikli çalışmalar ve yapılacak yatırımlar konusunda kıymetli görüşlerini bizimle paylaşan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza nazik kabulleri, ve ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cemil Tugay'dan Yılmaz'a ziyaret

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        Tugay, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettik. İzmir’de yapacağımız öncelikli çalışmalar ve yapılacak yatırımlar konusunda kıymetli görüşlerini bizimle paylaşan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza nazik kabulleri, ve ilgileri için teşekkür ediyorum."

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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