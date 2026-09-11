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        Haberler Gündem Ceyhan'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

        Ceyhan'da traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 42 yaşındaki sürücü Resul Süplün yaşamını yitirirken, yanında bulunan 14 yaşındaki oğlu Mehmet Yiğit Süplün ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        Adana'da devrilen traktör can aldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.

        Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Kurtkulağı Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Süplün'ün (42) kullandığı traktör, araziden eve döndüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Kazada sürücü Resul Süplün traktörün altında kalırken, yanında bulunan oğlu Mehmet Yiğit Süplün (14) ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Süplün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Mehmet Yiğit Süplün ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Adana'daki bir hastaneye sevk edilen Süplün'ün tedavisi sürüyor.

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        #adana
        #Resül Süplün
        #haberler
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