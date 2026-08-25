CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun’un sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığı açıklandı

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

CHP Manisa İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uzun’un görevden ayrılma kararının sağlık gerekçeleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık ya da farklı bir siyasi gelişmeyle ilgili olmadığı vurgulandı.

Engin Uzun’un bundan sonraki süreçte de CHP’ye katkı sunmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, yeni CHP Manisa İl Başkanı’nın Genel Merkez tarafından kısa süre içerisinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.