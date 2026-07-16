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        Haberler Gündem CHP Nazilli ilçe teşkilatında devir teslim krizi

        CHP Nazilli ilçe teşkilatında devir teslim krizi

        Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı'nda koltuk değişimi krize dönüştü. Yeni ilçe başkanı Naim Atmaca'nın devir teslim için geldiği binada yaşanan gerilim kameralara yansırken, eski yönetim yeni yönetime kapıyı açmadı. Yeni yönetim binaya alınmayınca görevine başlayamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 21:31 Güncelleme:
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        Eski yönetim, yeni başkana kapıyı açmadı

        CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından yaşanan gerilim devam ediyor. Görevden alınan İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen'in yerine atanan Naim Atmaca, anahtar teslimi için ilçe başkanlığı binasına geldi. Fakat, İlçe Başkanlığında direnen Ökmen ve ekibi, Naim Atmaca’ya kapıyı açmadı.

        CHP İlçe Binası’nın kapısı yeni başkan ve yönetimi tarafından dışarıdan görevi devretmek istemeyen eski başkan ve yönetimi tarafından içeriden zorlanırken yaşanan gerilim dolu anlar kameralara yansıdı.

        Sema Aslıhan Ökmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki göstererek, "Kapımıza dayanıyorlar, örgüt irademizi teslim almaya çalışıyorlar. Bunları iyi tanıyın. Demokrasiye, parti hukukuna ve örgütümüzün iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

        Bu arada görevi devralamayan yeni Başkan Naim Atmaca ise yaşananların CHP’ye yakışmadığını belirterek görüntülerle birlikte durumu parti üst yönetimine rapor edeceği öğrenildi.

        CHP Nazilli İlçe teşkilatında yaşananlar ise kameralara bu şekilde yansıdı.

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