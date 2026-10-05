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        Haberler Gündem Politika CHP Sözcüsü Zeynel Emre: Cemil Tugay'ın bizimle iletişimi bulunmuyor

        CHP Sözcüsü Zeynel Emre: Cemil Tugay'ın bizimle iletişimi bulunmuyor

        CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları basından takip ettiklerini belirterek, "Kendisinin Genel Başkanımızla veya bizlerle bir iletişimi yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Cemil Tugay iddiasına yanıt

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklamalarda bulundu.

        Emre, Mersin'de düzenlenen belediye operasyonu ve operasyona ilişkin görüntülerin servis edilmesine tepki göstererek, "Sabaha karşı operasyonlar yapılıyor; bunun zaten usulen yanlış olduğunu hep ifade ettik. Ancak gözaltına alma veya bir evde arama yapılması sırasında kolluk görevlisinin kamerası, olası bir kötü muamele iddiası karşısında ispat aracıdır. Orada çekilen görüntüler mahremdir, hiçbir yere servis edilemez" dedi.

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        Mersin'de bir belediye başkanının evinde çekilen görüntülerin de servis edildiğini söyleyen Emre, İçişleri Bakanlığının sorumluluğun soruşturma makamlarında olduğunu belirttiğini ifade ederek, "İşte bu, ele geçirilen iktidar gücünü kötüye kullanmanın, içerideki bir çeteleşmenin işaretidir" diye konuştu.

        "BİZ MİLLETİN YANINDAYIZ"

        Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Emre, geçen hafta bir genel başkan yardımcısının oğlunun mal varlığına el konulduğunu, kararın kısa süre sonra kaldırıldığını öne sürdü.

        Emre, "Ortak olduğu iddia edilen kişiyle birlikte 9 milyarın üzerinde alım gerçekleştirdiğini söyledik. Sadece Sayın Yazıcı'nın arkasında durulduğuna dair bir açıklama oldu. Biz de milletin yanındayız. Biz bu vurgundan kayıp yaşayan 2 milyon insanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere yönelik açıklamalarına da değinen Emre, "Sayın Erdoğan Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te bizim belediyelere 'Bunlar belediyeyi arpalığa çeviriyor' diyor. Sizin arpalığa çevirdiğiniz yerleri biz millet yararına gülistana çevirdik" dedi.

        SORUŞTURMALARDA ADI GEÇEN İSİMLERE DEĞİNDİ

        Soruşturmalarda adı geçen isimlerle ilgili konuşan Emre, eski milletvekili Ertan Aydın'a yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu belirterek iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

        Eski bir bürokratın 20 milyar TL ile yurt dışına çıktığı yönündeki haberleri de gündeme getiren Emre, Osman Arıkan Nacar'ın adını anarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e bazı sorular yöneltti.

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        Emre, "Sayın Ömer Çelik'e soruyorum; siz bu kişiyle birlikte çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara'ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Yaptığı bu işle ilgili ne söyleyeceksiniz? Sayın Çelik'ten bu soruların cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        AYM ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILACAK

        Erişim engellerine ilişkin daha önce Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruyu hatırlatan Emre, çarşamba günü saat 12.00'de AYM önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenleyeceklerini söyledi.

        Emre, açıklamaya sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, hesapları kapatılan kişiler ve ilgili derneklerin de katılmasının planlandığını belirtti.

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        "PLANLANMIŞ BİR GÖRÜŞME TAKVİMİ YOK"

        Gazetecilerin ittifaklara ilişkin sorularını da yanıtlayan Emre, şu an için planlanmış bir görüşme takvimi bulunmadığını söyledi.

        Emre, "İttifak siyasetini mevcut anayasa ortaya çıkardı. Ancak mevcut anayasa yürürlükte olduğu sürece ittifak siyaseti de devam edecektir. Bizim temel amacımız partimizin oyunu artırmaktır. Seçim takvimi geldiğinde, o günkü şartlar çerçevesinde bu konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuruz" dedi.

        CEMİL TUGAY İDDİALARINA YANIT

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Emre, söz konusu iddiaları kendilerinin de basından takip ettiğini söyledi.

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        Emre, "Başka bir partiye geçebileceği yönündeki bilgileri biz de basından duyuyoruz. Kendisinin Genel Başkanımızla veya bizlerle bir iletişimi yok" dedi.

        Belediyelere yönelik baskı ve siyasi şantaj uygulandığını öne süren Emre, "Bir parti düşünün; oy oranı yüzde 50'lerden yüzde 30'ların altına inmiş. Artık batan gemiye niye binilsin? Giden kişi kendine oy veren insanların tercihini değiştiremiyor, hiçbir etkisi de olmuyor" ifadelerini kullandı.

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