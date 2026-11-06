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        Haberler Gündem Güncel Çiftçi: 26 bin polis görevde

        Çiftçi: 26 bin polis görevde

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31'de alınan güvenlik önlemlerine ilişkin, "NATO tedbirlerine benzer güvenlik tedbirleri aldık. Antalya'da 26 bin polis görevde" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        Çiftçi: 26 bin polis görevde

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırının failinin, güvenlik güçlerinin başarılı takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalandığını ifade eden Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "8 vatandaşımız bir saldırganın pompalı tüfekle ateş etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Öncelikle bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten bu tür hadiseleri duyduğum zaman içimin dağlandığını hissediyorum. Maalesef zaman zaman bu tür hadiseler de yaşanabiliyor. Mersin'de de bu tür bir hadise yaşanmıştı. Temenni ediyorum ki bir daha bu tür hadiseler yaşanmasın" diye konuştu.

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        FON SORUŞTURMASI

        Fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci başından takip ettiğini belirten Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı. Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgilli soruşturmaları var. Rakamları da sizlerle paylaşayım. Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti. Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var" ifadelerini kullandı.

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        "ANTALYA'DA 26 BİN POLİS GÖREVDE"

        COP31 tedbirlerine ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Temmuz ayında bir NATO zirvesi oldu Ankara'da 56 bin polisimiz görev aldı. Devlet başkanları geldiler ve ülkemiz için çok prestijli bir toplantıydı. Her şeyi A'dan Z'ye tüm teferruatıyla hesapladık. Orada Ankara'yı merkeze alarak etrafındaki illeri birinci, onun etrafındaki illeri ikinci dereceden, sınır illerimizi ise üçüncü dereceden iller olarak belirledik. Aynı sistemi COP31 için uyguluyoruz. Yeşille gösterilen iller birinci, turuncu iller ikinci dereceden iller, lacivert yerler ise sınır hattı olarak üçüncü dereceden illerimiz. Bu illerin her biri için özel tedbirlerimiz var. NATO tedbirlerine benzer güvenlik tedbirleri aldık. Antalya'da 26 bin polis görevde" şeklinde konuştu.

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        Okul güvenliği konusunda, İçişleri Bakanlığı olarak genelge yayımladıklarını ve valiliklere talimat verdiklerini vurgulayan Çiftçi, "Şu anda 611 müfettişimiz sahayı tarıyor. Alınan tedbirleri, tedbirlere ilişkin bir açıklık var mı diye. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili raporu da bize sunacaklar. 31 bin kadro verdiler bize. Bu kişiler güvenlik sertifikasına da sahipler. 31 bin kişiyi istihdam ettik ve 28 bin 945 kişi göreve başladı. Bunlar okul bahçe görevlisi olarak, polislerimizin bekçilerimizin yanında onlar da çalışıyor. Onlara dedektör de verdik. Bunun dışında okulun bahçe duvarlarının dışarısında güvenlik, asayiş ekiplerimiz var. Çocuk şube görevlilerimiz, narkotik ekiplerimiz, trafik ekiplerimiz hepsi çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

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        "AK PARTİ VESAYET ODAKLARINA KARŞI KARARLI BİR MÜCADELE YÜRÜTTÜ"

        AK Parti kurulduğunda 30'lu yaşlarda genç bir kaymakam olduğunu aktaran Çiftçi, "28 Şubat dönemini tüm ağırlığıyla yaşamış birisiyim. O dönemde bir kaymakam olmama rağmen mesleğimizi nerdeyse sürdüremez duruma gelmiştik. 2002 yılında milletimiz tercihte bulundu ve iradesini ortaya koydu. O günden bugüne AK Parti'ye verdiği kredisini hiçbir zaman geri almadı. İktidara gelmesiyle beraber AK Parti vesayet odaklarına karşı kararlı bir mücadele yürüttü. Askeri vesayete, yargı bürokrasisine, YÖK bürokrasisine karşı bir mücadele yürüttü. Bunları geriletti ve millet iradesini egemen kıldı. Başörtüsü meselesi, ülkenin gündemindeki en önemli meselelerden biriydi. Cumhurbaşkanımız başlarda genel başkandı, ardından Başbakan ve Cumhurbaşkanı oldu. Ayasofya'nın açılması milletimizin 86 yıl beklediği bir özlemdi, bununla ilgili zincirler kırılacak diye sloganlar atılıyordu. 2020 yılında Ayasofya da müzeden camiye dönüştürülmüş oldu" diye konuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
        #Antalya
        #cop31
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