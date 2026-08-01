Çocuklar oyunu bırakıp temizlik yaptı

Çocuklar oyunu bıraktı, parkı temizledi
Samsun'un Canik ilçesinde 2 çocuk, ellerine süpürge ve poşet alarak oynadıkları parkı temizlerken görüntülendi
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:06 Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde 2 çocuk, oynadıkları parkı temizlerken görüntülendi.
Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 2 küçük çocuk, sürekli oyun oynadıkları parkta bu kez temizlik yaptı.
Çocuklardan biri süpürgeyle yerleri süpürürken, diğeri ise yerdeki çöpleri elindeki poşete koydu.
Çocuklar, temizledikleri parkta daha sonra oynamaya devam etti.
O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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