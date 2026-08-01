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        Haberler Gündem Güncel Çocuklar oyunu bıraktı, parkı temizledi

        Çocuklar oyunu bıraktı, parkı temizledi

        Samsun'un Canik ilçesinde 2 çocuk, ellerine süpürge ve poşet alarak oynadıkları parkı temizlerken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Çocuklar oyunu bırakıp temizlik yaptı

        Samsun'un Canik ilçesinde 2 çocuk, oynadıkları parkı temizlerken görüntülendi.

        Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 2 küçük çocuk, sürekli oyun oynadıkları parkta bu kez temizlik yaptı.

        Çocuklardan biri süpürgeyle yerleri süpürürken, diğeri ise yerdeki çöpleri elindeki poşete koydu.

        Çocuklar, temizledikleri parkta daha sonra oynamaya devam etti.

        O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #samsun haberleri
        #canik
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