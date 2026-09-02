Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeynep Çiftçi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeynep Çiftçi için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi'ye rahmet diledi
Giriş: 02 Eylül 2026 - 01:01 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
*Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.
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