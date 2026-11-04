Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'deki resmi temaslarının ardından İstanbul'a dönüş yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki yetkililer karşıladı
Giriş: 04 Kasım 2026 - 22:55 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın daveti üzerine gittiği Seul'deki resmi temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan ve Güney Kore ziyaretinde kendisine eşlik eden heyet üyeleri de İstanbul'a geldi.
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