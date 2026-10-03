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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki yeni il başkanlığı binasının açılışını yaptı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki yeni il başkanlığı binasının açılışını yaptı

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın 7 ayda tamamlanan yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni binada yapılacak istişare ve çalışmalarla milletle kurulan gönül bağlarının daha da güçleneceğini söyledi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 19:15 Güncelleme:
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        AK Parti'nin yeni il binasını açtı

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da AK Parti İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlanan dört katlı binanın açılışında konuşan Erdoğan, yeni hizmet binasının Şanlıurfa, Şanlıurfalılar, AK Parti ve demokrasi açısından hayırlı olmasını diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle

        “AK PARTİ’NİN HİZMET SİYASETİ DAHA DA GÜÇLENECEK”

        Modern ve işlevsel yapısıyla öne çıkan binanın yapımında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, yeni il başkanlığında milletvekilleri, yerel yönetimler, ana kademe, kadın ve gençlik kollarının uyum içerisinde çalışmalar yürüteceğini söyledi.

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        Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen binada toplantı ve konferans salonları ile çalışma alanlarının bulunduğunu belirten Erdoğan, bu imkanlarla AK Parti’nin “eser ve hizmet siyasetinin” Şanlıurfa’da daha da güçleneceğini ifade etti.

        “GÖNÜL BAĞLARIMIZ DAHA DA SAĞLAMLAŞACAK”

        Yeni hizmet binasının teşkilat çalışmalarında önemli bir merkez olacağını belirten Erdoğan, milletle kurulan gönül bağlarının burada gerçekleştirilecek istişareler, buluşmalar ve çalışmalarla daha da güçleneceğini söyledi.

        Erdoğan, il teşkilatının tüm üyeleriyle Şanlıurfa’daki vatandaşlarla koordinasyon ve adanmışlık içerisinde hizmet edeceğini belirterek, yeni il başkanlığı binasının hayırlı olmasını diledi.

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