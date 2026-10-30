Daltonlar suç örgütüne yönelik operasyonda 76 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
İstanbul merkezli 30 ilde 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 76'sı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 34'ünün 18 yaşından küçük olduğu belirlenirken, örgütün sosyal medya üzerinden temin ettiği kişileri mesajlaşma gruplarında organize ettiği ortaya çıktı
İstanbul merkezli 30 ilde kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, aralarında 18 yaşından küçük 24 kişinin de bulunduğu 76 şüpheli hakkında tutuklama, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi.
TETİKÇİLERİ SOSYAL MEDYADAN TEMİN ETMİŞLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik incelemelerde dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı.
Örgütün sosyal medya platformları üzerinden temin ettiği kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği belirlendi. 'Dalton Kardeşler' adlı mesajlaşma grubuna dahil edilen şüphelilerin buradan organize edildiği tespit edildi.
Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi.
30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 34'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 90 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
76 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında 18 yaşından küçük 24 kişinin de bulunduğu 76 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.