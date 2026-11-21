Denizli'nin Çivril ilçesinde ormandan topladıkları mantarları mangalda pişirerek yiyen 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Olay dün Ahmetcik Mesire Alanı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları mangalda pişirerek yedi. Bir süre sonra gruptakilerden Ali Çiğdem (71) fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çiğdem ve beraberindeki 4 kişiyi ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede durumu ağırlaşan Ali Çiğdem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağırlaşan Engin K. (52), Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Devrim K. (67), Adem E. (55) ve Tacettin T.'nin (52) sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak tedbir amacıyla gözlem altında tutuldukları belirtildi. Hayatını kaybeden Ali Çiğdem'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.